Der DAX habe in den vergangenen Handelstagen seine enorme Stärke unter Beweis stellen können. Der Index sei immer wieder für eine Überraschung gut und entpuppe sich auch in sehr fragiler Lage immer wieder als ein Stehaufmännchen. Die Bären dürften allerdings noch nicht komplett das Feld geräumt haben und könnten vor einem massiven Gegenangriff stehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX markiere am oberen Trendkanalbereich bei 13.606 Punkten sein Verlaufshoch und liege damit unter dem Allzeithoch vom 22. Januar bei 13.640 Punkten. Der Index drehe in der Folge wieder nach unten ab und nehme Kurs auf das erste offene Gap auf der Unterseite bei 13.488 Punkten. Gehe es weiter tiefer, dürften 13.077 Punkte angelaufen werden, wo sich ebenfalls noch ein offenes Gap befinde. Damit würde der DAX dann auch wieder unter den 50er-EMA abtauchen und ein weiteres Schwächesignal generieren. Die Anlaufmarke dürfte dann der untere Trendkanalbereich bei 12.950 Punkten sein.



Die Long-Szenarien: Der DAX breche über den Widerstand bei 13.600 Punkten nach oben aus und nehme Kurs auf das Allzeithoch bei 13.640 Punkten. Darüber dürften die Bullen dann direkt die Marke von 13.700 Punkten ansteuern. (07.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist in den Vortagen wie Phönix aus der Asche angestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem der Leitindex noch am 31. Januar unter der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten notiert habe, habe er in wenigen vergangenen Handelstagen bis über 13.600 Punkte explodieren können. Am Vortag sei das Verlaufshoch bei 13.606 Punkten markiert worden. Und damit direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Tageschart. Zudem habe sich eine kleine Tageskerze mit kurzen Schatten gebildet - nach einem kräftigen Kursanstieg ein Schwächesignal. Zumal diese bearishe Kerze auch direkt am Widerstand des fallenden Trendkanals aufgetreten sei.