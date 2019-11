Ausblick: Sollte die Annahme eines kurzfristigen Abwärtstrends zutreffen, dürfte der DAX in der nächsten Abwärtswelle das alte Verlaufstief bei 13.043 Punkten unterschreiten und Kurs auf die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten nehmen.



Die Short-Szenarien: Der DAX bilde ein neues Verlaufshoch unter 13.374 Punkte und drehe dann wieder nach unten ab. In der Folge unterbiete der Index das alte Verlaufstief bei 13.043 Punkten und steuere die noch offene Kurslücke bei 12.992 Punkten an. Damit würde der Index unter die wichtige Marke von 13.000 Punkten rutschen und sich die Lage im großen Bild deutlich eintrüben. Unter 13.000 Punkte wäre die erste Anlaufmarke bei der Unterstützungszone im Bereich von 12.800 Punkten zu sehen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne weiter ansteigen und die Widerstände bei 13.300 und 13.350 Punkten überwinden. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf zum Allzeithoch vom Januar 2018 bei 13.596 Punkten zu rechnen. (28.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin in Seitwärtsbewegung in einer Spanne zwischen 13.140 Punkten auf der Unterseite und 13.300 Punkten (in der Extension 13.350 Punkten) auf der Oberseite, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit Anfang November verlaufe der Index in dieser Spanne und konsolidiere nach dem starken Anstieg seit dem Verlaufstief vom 04. Oktober bei 11.878 Punkten. Kurzfristig könnte sich der DAX bereits in einer Abwärtsbewegung befinden - mit tieferen Verlaufstiefs und tieferen Verlaufshochs. Dabei sei am 19. November das Verlaufshoch bei 13.374 Punkten gebildet worden, es sei das Verlaufstief vom 21. November bei 13.043 Punkten und nun wahrscheinlich ein tieferes Verlaufshoch unter 13.374 Punkte gefolgt.