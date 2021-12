Ausblick: Der kurzfristige Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt und könnte am heutigen Dienstag mit einer Eröffnung mit Aufwärtskurslücke fortgesetzt werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den Widerstand bei 15.830 Punkten nachhaltig überwinden und Kurs auf die Marke von 15.900 Punkten nehmen. In der Folge wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur runden Marke von 16.000 Punkten zu rechnen, darüber wäre dann das Allzeithoch bei 16.290 Punkten die nächste Anlaufmarke. In diesem Bereich verlaufe auch der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart, wo der DAX zuvor immer wieder nach unten abgeprallt sei.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle im Bereich des Widerstands um 15.830 Punkte nach unten ab und nehme Kurs auf den 10er EMA im Bereich von 15.605 Punkten. Breche der DAX hier nach unten durch, wäre mit einem Rücklauf zum 200er EMA und zur steigenden Unterstützungslinie im Tageschart zu rechnen. (28.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief bei 15.060 Punkten direkt an der steigenden Unterstützungslinie im Tageschart in einem kurzfristigen starken Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auch am Vortag habe der DAX wieder deutlich zulegen und dabei den Widerstand bei 15.800 Punkten nach oben durchbrechen können. Der DAX sei bei 15.835 Punkten aus dem Handel gegangen und notiere vorbörslich am heutigen frühen Dienstagmorgen im Bereich von 15.890 Punkten höher. Gelinge dem DAX auch noch ein Durchbruch über den Bereich um 15.900 Punkte, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis 16.000 Punkte zu rechnen. Nach dem Abprall am 10er EMA im Monatschart könnte der DAX vor einem neuen Hochlauf bis zum oberen Fibonacci-Fächer stehen.