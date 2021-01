Ausblick: Der kurzfristige Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt. Könne der DAX weiter ansteigen, laute das nächste große Anlaufziel auf 14.000 Punkte.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen und Kurs auf die runde Marke von 14.000 Punkten nehmen. Gehe es weiter höher, könnte die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 14.300 Punkten angelaufen werden. Spätestens hier wäre dann mit einem Abprall nach unten und einer erneuten Abwärtskorrektur zu rechnen. Ein Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal nach oben wäre eher nicht zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei nach dem starken vorherigen Hochlauf bereits überhitzt und pralle an der steigenden Widerstandslinie im Monatschart erneut nach unten ab. Dann wäre mit wie bereits zuvor mit einer langfristigen Abwärtskorrektur zu rechnen, die als Zielmarke erneut den unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart haben könnte. Kurzfristig wäre dabei zunächst ein Rücklauf zur Unterstützung bei 13.460 Punkten zu erwarten. (07.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX pendelte von Juni bis Mitte Dezember seitwärts und prallte immer wieder im Widerstandsbereich von 13.400/13.460 Punkten nach unten ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auf der Unterseite sei der DAX dabei stets vom 50er EMA unterstützt gewesen, der bei Abwärtskorrekturen eine solide Unterstützung geboten habe. Am 22. Dezember sei dem DAX dann schließlich doch noch der Durchbruch nach oben gelungen. Dabei sei am Vortag ein neues Allzeithoch bei 13.919 Punkten markiert worden. Im großen Bild notiere der DAX dabei im Monatschart direkt an der steigenden Widerstandslinie, an welcher der DAX in den vergangenen Jahren immer wieder nach unten abgeprallt gewesen sei. Ob hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelinge?