Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt musste der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die zweite Abwärtskurslücke (12.782 zu 12.753 Punkte) in Folge hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Anschlussverkäufe würden für ein Abgleiten unter die Kombination aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.752 Punkten) und dem Tief vom 2. Januar (12.745 Punkte) sorgen, wodurch das in den letzten Tagen diskutierte Doppeltopp vervollständigt worden sei. Begleitet werde diese negative Weichenstellung von bestehenden Verkaufssignalen seitens des MACD und des Aroon. Das kalkulatorische Abschlagspotenzial von rund 800 Punkten lasse perspektivisch sogar ein Wiedersehen mit dem Tief vom August 2017 (11.869 Punkte) befürchten. Bei 11.840 Punkten verlaufe aktuell mit dem Aufwärtstrend seit Anfang 2016 zudem eine weitere Rückzugslinie.



Mit Blick auf die Vorgaben aus den USA und Asien, die eine Eröffnung im Bereich von gut 12.200 Punkten befürchten lassen würden, dürften die deutschen Standardwerte heute bereits einen Teil der skizzierten Wegstrecke zurücklegen. Damit müsse von einem dritten Abwärtsgap in Serie ausgegangen werden, was zuletzt während der Atomkatastrophe von Fukushima vorgekommen sei. Deshalb gelte es heute zunächst einmal, ein neues Marktgleichgewicht zu finden. (06.02.2018/ac/a/m)