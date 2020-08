Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktursorgen sind zuletzt etwas größer geworden, wenngleich es noch nicht zu einem deutlichen Anstieg der Risikoaversion gekommen ist, so die Analysten der Helaba.



Steigende Corona-Infektionszahlen und konjunkturkritische Äußerungen der US-Notenbank hätten den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schon zum Handelsbeginn belastet. Neben dem Handelsstreit zwischen den USA und China gehe Präsident Trump auch wieder auf Konfrontationskurs mit dem Iran und die gestern veröffentlichten US-Konjunkturdaten hätten auch nicht überzeugen können. Entsprechend habe der DAX den Rückwärtsgang eingelegt und den Handel bei 12.830 Punkten beendet, was einem Vortagsminus von 1,1% entspreche. Die heute anstehenden Einkaufsmanagerindices in Deutschland, Frankreich, der Eurozone und Großbritannien dürften die Risikobereitschaft kaum erhöhen. Insofern könnte es zu einer Korrekturausdehnung kommen. Die Bewertungsniveaus seien noch immer ausgesprochen hoch und die Analysten hätten in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass die Luft nach oben dünn geworden sei.



Der DAX setze die übergeordnete Konsolidierung fort, nachdem er erneut daran gescheitert sei, die obere Begrenzung der Dreiecksformation bei 13.009 Punkten zu überwinden. Derzeit stehe die 21-Tagelinie im Test, die bei 12.785 verlaufe. Sollte diese mehrfach getestete Linie auf Tagesschlusskursbasis unterschritten werden, würde sich das Bild weiter trüben und Potenzial bis zur unteren Begrenzung der Konsolidierungsformation bei 12.585 eröffnet. Weitere wichtige Haltemarken würden sich am markanten Tief von Ende Juli bei 12.253 und bei 12.211 Punkten in Form der 200-Tagelinie zeigen. Die Indikatoren im Tageschart seien wenig aussagekräftig. Der MACD pendle um seine Signallinie, RSI und Stochastik seien neutral und das Kursmomentum schwach. Auffällig sei der sehr niedrige und weiter sinkende ADX, der auf eine trendlose Marktverfassung hinweise. (21.08.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >