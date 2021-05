Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:Etwas zwiespältig sei der Umsatz der damit einhergegangen sei, denn der Umsatz sei gering gewesen, geringer als Mittwoch und Dienstag und die meisten anderen Tage davor (ausgenommen Montage). Solle heißen: So ein bedeutendes Ereignis an einem Feiertag zu zelebrieren hinterlasse natürlich Fragen bezüglich der Gültigkeit.Ausblick: Über DAX 14.800 gehe es im Zweifel mit dem DAX erstmal wieder aufwärts Richtung des Jahreshochs 15.502. Das Chance/ Risiko-Verhältnis sei denkbar schlecht, denn einem realistischen Kurspotenzial von 100 Punkten (Vorbörse 15.415) stehe ein Risiko von 600 Punkten (vorgestriges Tief) gegenüber. Als aktueller kleiner DAX Widerstand diene ein Zwischenhoch bei 15.419. Weitere obere Ziel würden neben 15.502 im Falle des DAX-Ausbruchs über 15.502 auch die 161%-Extension der letzten 20-Tage-Flagge bei DAX 15.941 darstellen. Man solle aber bedenken, dass sich der DAX kaum dauerhaft über die obere grüne Trendkanalbegrenzung erheben könne, was den DAX somit heute bei 15.455/15.475 eindämme. (17.05.2021/ac/a/m)