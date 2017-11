Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die horizontale Unterstützungszone aus dem ehemaligen Allzeithoch bei 12.952 Punkten und den verschiedenen Tiefpunkten seit Anfang Oktober bei gut 12.900 Punkten hat der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in den letzten zwei Wochen fast täglich einer Belastungsprobe unterzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der gestrige Handelstag stelle da keine Ausnahme dar. Das Lösen vom Tagestief (12.966 Punkte) sowie die Rückeroberung der 13.000er-Marke würden dokumentieren, dass die Bullen diese Bastion nicht kampflos aufgeben würden. Einen Fingerzeig in diese Richtung würden auch die seit Mitte November ansteigenden Verlaufstiefs liefern. Da die US-Indices (S&P 500®, Dow Jones®) ihre Rally ungebremst fortsetzen würden, würden die Analysten beim DAX® ein Halten der eingangs angeführten Haltezone favorisieren. Als finalen Signalgeber, der die Optimisten wieder zurück in die Erfolgsspur bringe, würden die Analysten einen Anstieg über das Hoch vom 21. November bei 13.209 Punkten definieren, dessen Bedeutung zusätzlich durch die knapp darunter verlaufende 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.187 Punkten) untermauert werde. Selbstredend, dass andererseits ein nachhaltiger Rutsch unter die Marke von 12.900 Punkten die Karten beim DAX® neu mischen würde. Deshalb biete sich dieses Level als Absicherung auf der Unterseite an. (29.11.2017/ac/a/m)