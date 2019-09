Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Abarbeiten großer mehrwöchiger DAX-Anstiegsziele bei 12.432/12.439 begann der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit etwas Verzögerung ab 12.494 zu fallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ein 1. Teil einer insgesamt wahrscheinlich noch viel größeren Konsolidierung sei bei 12.302 beendet worden. Der DAX habe daraufhin zwischen 12.300 und 12.500 gependelt.



Da der DAX bisher nicht über das letzte Hoch 12.494/12.497 angestiegen sei, seien weitere Konsolidierungstiefs nicht unmöglich. Zum Beispiel so: Der DAX beginne heute schwächer (Vorbörse 12.435 nach Wochenschluss 12.468). Scheitere der XDAX heute Vormittag per Stundenschluss am "IKH/h1" bei 12.448, so könnte der DAX ausgehend von 12.448/12.456 bis 12.405 (XDAX Gap) und 12.350 fallen, später auch bis 12.300/12.290. Der XETRA DAX würde heute unterhalb von 12.418 Trendwechselsignale zur Unterseite zeigen. (23.09.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >