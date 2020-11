Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - "Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kennt momentan keine Widerstände. Der Index ...hat die beiden 200 Tage Linien und den Tages-Kijun zurückerobert. Die zurückeroberten Tageskerzenchart-Parameter wirken fortan wieder stützend bei 12.378, 12.301 und 12.070...", hieß es im "dailyDAX" der BNP Paribas am Freitag.



Tatsächlich konsolidierte der DAX nur ein wenig und drehte ziemlich exakt an der 1. Unterstützung bei 12.378 nach oben ab und sieht sich heute bei 12.710, einem FDAX "100% measuring"-Ziel wieder, wie aus der aktuellen Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX beginne an der unteren Tageswolkenbegrenzung bei 12.750. Der Index könnte ausgehend von 12.750 abermals etwas konsolidieren und bis 12.600 nachgeben. Ersatzunterstützung sei der Bereich 12.370/12.350. Großes Tageskerzenchartunterstützungen stelle die Zone 12.380 bis 12.300 bereit (EMA200/KIJUN). Könne der DAX die Tageswolke bei 12.850 durchdringen, dann wären 13.150 und 13.460 die Ziele, wobei wegen des heutigen Pivot R3 bei 12.820 diese Ziele noch kein Thema sein dürften. Alternativ: Unterhalb von 12.370 (Stundenkerzenchart) und 12.300 (Tageskerzenchart) käme es zu Verkaufssignalen. (09.11.2020/ac/a/m)



