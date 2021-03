Ausblick: Der Aufwärtstrend sei klar intakt, allerdings sei der DAX nach dem vorherigen Hochlauf auch deutlich überkauft.



Die Short-Szenarien: Der DAX bewege sich in sehr dünner Luft und könnte vor einer normalen Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend stehen. Der erste Anlaufbereich wäre dabei der Bereich unter dem 10er EMA bei aktuell 14.335 Punkten. Gehe es weiter tiefer, könnte der DAX einen Pullback zur vorherigen jahrelangen Widerstandslinie bei 14.100 Punkten durchführen. Breche der DAX hier nach unten durch, würde sich die Lage deutlich verschlechtern und ein erneuter Rücklauf zum 50er EMA im Bereich von 13.950 Punkten wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Konsolidierung der Vortage zum Aufbau neuer Kräfte nutzen und weiter ansteigen. Das erste Kursziel wäre dabei die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 14.700 Punkten. (16.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist aus der monatelangen Seitwärtsbewegung seit Jahresbeginn nach oben ausgebrochen und hat am 11. März bei 14.595 Punkten ein neues Allzeithoch markiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Hintergrund der Kursexplosion sei das grüne Licht in den USA für ein weiteres Konjunkturpaket in der Coronavirus-Krise im Volumen von USD 1,9 Bio. gewesen. Dabei habe der DAX auch über die jahrelange Widerstandslinie im Monatschart ausbrechen können, die im Bereich von 14.000 bis 14.100 Punkten verlaufe. Hier sei der DAX in den Vorjahren immer wieder nach unten abgeprallt. Und auch in den Vorwochen habe es mit den bearishen Monatskerzen im Januar und Februar eher nach einem Abprall nach unten ausgesehen, bis dann die neue Finanzspritze dem DAX zu neuen Kräften habe verhelfen können.