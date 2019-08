Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich seit dem 1.300 Punkte Ausverkaufstief vom 15.08. bei 11.267 in einer komplexen Flaggenausbildung, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe der DAX diese Flagge entweder schon letzte Woche Donnerstag bei 11.853 beendet oder der DAX beende die Flagge mit dem 2. Test von 11.850 (Bonusziel 11.933).



Hauptaussage sei: Ausgehend von 11.850 (direkt oder indirekt) falle der DAX in der Regel auf neue Tiefs unter 11.267, am besten bis 11.187 (Bedingung: kein Anstieg über 12.173). 30% der Leser mögen an dieser Stelle hingegen die Bildung einer inversen SKS mit Nackenlinie 11.850 erkennen. Das Ziel bei Aktivierung der Nackenlinie (11.850+x) wäre dann 12.430/12.475. (29.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >