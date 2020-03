Ausblick: Die Volatilität im Index spiked derzeit, so die UBS. Nur zu Zeiten der Finanzkrise sei sie höher gewesen. Aus charttechnischer Sicht befinde sich der DAX im freien Fall und könnte noch deutlich tiefere Ziele ansteuern.



Die Short-Szenarien: Die eingangs erwähnte Kurslücke aus dem Jahr 2016 erstrecke sich zwischen 9.079 und 8.967 Punkten und könnte im Falle neuer Jahrestiefs den nächsten Zielbereich darstellen. Falle der deutsche Leitindex auch darunter, wäre das Tief aus dem Jahr 2016 bei 8.699 Punkten das nächste große Abwärtsziel. Wiederum darunter würden sich bei 8.355 und 8.152 Punkten die nächsten Unterstützungen auf der Unterseite ausmachen lassen.



Die Long-Szenarien: Unterhalb der Marke von 10.000 Punkten hätten klar die Bären die Oberhand im DAX. Erobere der Index diesen Widerstand zurück, könnte sich eine technische Gegenbewegung noch etwas zur Oberseite ausdehnen, wobei sich Widerstände bei 10.190 und 10.279 Punkten nennen lassen würden. Das am Donnerstag gerissene Downgap wäre wiederum bei 10.390 Punkten geschlossen. Deutlich darüber habe sich mit der Entwicklung in der Vorwoche der Bereich um 11.000 Punkte erneut als starke Widerstandszone erwiesen. (16.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) verbuchte in der Vorwoche eine der schwächsten Kursentwicklungen seiner gesamten Historie, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index habe rund 20% oder über 2.300 Indexpunkte an Wert verloren. Erst im Bereich einer Kurslücke aus dem Jahr 2016 habe der Index den Sell-off temporär gestoppt. Ein zwischenzeitlicher Rücklauf in Richtung der Marke von 10.000 Punkten sei sofort wieder verkauft worden.