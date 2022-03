Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte in zwei Schritten massive Verkaufssignale aktiviert, einerseits unter der "Klippe 14.815", andererseits unter der "Jahr 2022 Aorta 13.600", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe einen fatalen Wochenschluss unter der BIG Picture Horizontale 13.600 hinter sich, Zugleich sei der DAX per Wochenschluss klar unter die rote 200 Wochenlinie gefallen (aktuell bei 13.475 verlaufend). Die Quittung sei auf dem Fuße gefolgt, Wochenschluss 13.095 und Montagstief 12.439. Gelinge es nicht, den DAX über 13.600 zurückzuhieven, und das stabil für längere Zeit, wäre das nächste mögliche bzw. klar abzuleitende größere Ziel der Monatskerzenchart-Kijun bei 12.273.



Ausgehend vom frühen Montagstief bei DAX 12.439 laufe ein kleiner Rebound, der schon 13.150 erreicht habe. Dies sei aus wochenzyklischen Gesichtspunkten normal und dauere meist bis Mittwochabend an. Der DAX beginne heute sehr freundlich, Vorbörse ca. 13.180, Xetra Schluss sei gestern noch bei 12.832 gewesen. Heute gehe erstmal um die Fortsetzung der Reboundphase von 12.439 und ggf. um das Erreichen von mindestens 13.150 im Xetra DAX und ggf. auch um die Nachbildung des Abendhochs bei 13.340 oder das Erreichen des Xetra DAX "a=c" Ziels bei 13.400. Eine klare und starke Unterstützung sei am Vormittag der indikative DAX Bereich 12.932/12.909. (09.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >