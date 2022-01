Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dem nahenden Monatsultimo tragen wir heute mit einer langfristigen Chartbetrachtung Rechnung. Wir tun dies, mit der Analyse einer für einige Anlegerinnen und Anleger möglicherweise ungewohnten Darstellungsform: dem DAX®-Heikin Ashi-Chart, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Chart stütze sich in besonderer Weise auf die Bildung von Durchschnitten. Dadurch trage die Methodik dem trendfolgenden Charakter der Technischen Analyse bereits in der Berechnungsgrundlage Rechnung. Da die Kurse auf Mittelwerten beruhen würden, würden sich Trends oftmals klarer identifizieren lassen. Der besagte Trend - konkret der Haussetrend seit dem Corona-Einbruch vom Frühjahr 2020 - pausiere derzeit beim DAX®. Auch im Heikin Ashi-Kursverlauf trete die Seitwärtsphase der letzten Monate deutlich zu Tage. Vor allem die kleinen Körper der letzten Monatskerzen sowie eine ganze Reihe von Kerzen mit markantem oberen und unteren Schatten würden ein nachlassendes Aufwärtsmomentum signalisieren. Mehr noch: In der Vergangenheit sei diese Konstellation oftmals ein Vorbote für einen nahenden Trendwechsel gewesen. Ein Abgleiten unter die Marke von 15.000 Punkten stelle auch aus Sicht des HA-Charts hierfür den entscheidenden Signalgeber dar. (28.01.2022/ac/a/m)



