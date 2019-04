DAX zeige Stärke



Gestern sei es kurzzeitig in Richtung der waagerechten Trendlinie bei 12.114/12.131 Punkten gegangen. Die genannte Unterstützung sei jedoch bei weitem nicht erreicht worden. Der Relative-Stärke-Index (RSI) habe die überkaufte Zone noch nicht nach unten verlassen. Somit könnte die Trendgerade bei 12.602/12.629 Zählern ins Visier der Bullen geraten.



Dennoch lasse sich ein Haar in der Suppe finden. Der einfache 200-Tage-Durchschnitt zeige unverändert gen Süden. Die erwähnte und oft zitierte Glättungslinie könnte den DAX auf kurz oder lang in die Tiefe ziehen.



US-Rohöl (WTI): Befreiungsschlag gelungen



Beim Ölpreis de Sorte WTI sei der Knoten geplatzt. Die Schiebezone sei jüngst gen Norden verlassen worden. Als charttechnisches Ziel fungiere nun die psychologische Marke bei 70,00 USD.



Allerdings sei das schwarze Gold laut dem Relative-Stärke-Index (RSI) wieder reif für eine Pause. Zuletzt hätten sich die Preisrückgänge jedoch in Grenzen gehalten. Ein Rücksetzer bis zur Oberseite der genannten Schiebezone bei 64,72/64,69 USD würde den Ölpreis vor keinem großen Problem stellen. (24.04.2019/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheint im Augenblick nichts aus der Ruhe zu bringen, so Christian Henke, Marktanalyst von DailyFX, einer Nachrichten und Analysen Website der IG Group.Zwar habe der deutsche Leitindex den gestrigen Handelstag mit Kursverlusten begonnen, am Ende der Börsensitzung habe ein kleines Plus auf der Frankfurter Kurstafel gestanden. Angeschoben worden sei der DAX zuletzt auch von der Wall Street. Allerdings könnten Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) & Co. demnächst an ihre Grenzen stoßen und eine Korrektur starten. Auch beim heimischen Börsenbarometer wären dann Kursverluste die Folge.Heute dürfte der deutsche Leitindex erneut schwach in den Tag starten. Vorbörslich sehe Henke den DAX bei 12.213 Punkten, rund 0,2% unter dem Schlusskurs vom Dienstag.