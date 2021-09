Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Am Montag begann der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fester, konnte seine Gewinne (Hoch 15.700) jedoch nicht halten und kam bis 15.574 zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Vorbörse takte 8 Uhr bei ca. 15.618. Zu entscheiden sei im DAX weiter Folgendes: a) Bleibe der DAX per Tagesschluss in der "Ichimoku-Wolke" stecken und falle der DAX per Tagesschlusskurs unter 15.513 (Kijun) zurück, so gäbe es neuerliche Abwärtsrisiken bis hin zu den beiden 200-Tage-Linien (EMA/SMA bei 14.966/14.954). b) Steige der DAX über die genannten grüne Wolke und zusätzlich über 15.792/15.803, und dies beides per Tagesschlusskurs, wäre ein aufwärts gerichtetes Ausbruchsszenario zu unterstellen, das neue DAX-Allzeithochs über 16.030, z.B. im 1. Schritt das Ziel nach sich ziehen könne. (28.09.2021/ac/a/m)



