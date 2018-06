Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel seit knapp zehn Tagen um ziemlich genau 1.000 Punkte, von 13.170 bis 12.188, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Bisher habe es keine spürbare Reaktion vom Ziel 12.290 gegeben. Der DAX habe sein großes Ziel 12.290 erreicht. Es handle sich um ein größeres Ziel, das 61,8% Retracement der Strecke März Tief zu Mai Hoch.



Zwischenanstiege stünden ab diesem "61,8 %" Ziel oftmals auf der Tagesordnung, hier also ab 12.290. Sollte dies tatsächlich so eintreffen, wäre 12.620 das so genannte "Rebound"-Ziel. Momentan gebe es aber im XETRA DAX noch keine Anzeichen für Anstiege, der 17:45 Uhr Xetra-Schluss sei sogar unterhalb von 12.290 ausgefallen, bei 12.234. "Intraday" Unterstützung sei 12.250/12.240. "Intraday" Widerstand biete 12.430/12.450. Unter dem gestrigen Tief (12.188) wäre die "Gap"-Auffüllung des alten April-"Gaps" bei ca. 12.000 zu unterstellen. Darunter wiederum wäre 11.868 das Ziel (Nackenlinie einer "SKS"-Formation). (27.06.2018/ac/a/m)