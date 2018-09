Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, so die Analysten der Helaba.



Allerdings müsse einschränkend erwähnt werden, dass die Bewegungsdynamik sowie die Handelsumsätze zu wünschen übrig gelassen hätten. Von Euphorie könne also keine Rede sein. Weiterhin schwebe insbesondere der zwischen den USA und China herrschende Handelsstreit wie ein Damoklesschwert über den Märkten. Eine Einigung und damit eine Beilegung des Streits sei nicht in Sichtweite. Vielmehr würden die Kontrahenten immer neue Geschütze auffahren, so dass es für alle Beteiligen immer schwieriger werde, gesichtswahrend den Ring zu verlassen. Eine Frage die im Zusammenhang mit dem Streit ebenfalls im Raum stehe, sei, wer sich einen Handelsstreit länger leisten (nicht nur aus finanzieller Sicht) könne. Darüber hinaus gelte es aber auch, andere Schauplätze wie beispielsweise eine mögliche Krise an den Emerging Markets, saisonale Effekte, oder den großen Verfall nicht aus den Augen zu verlieren.



Gestern habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), wie zu erwarten gewesen sei, den Widerstand in Form eines Clusters bei 12.232 Punkten einem Test unterzogen. Das Tageshoch sei bei 12.241 Punkten und damit nur knapp oberhalb markiert worden. Im weiteren Verlauf werde sich zeigen müssen, ob der DAX über ausreichend Kraft verfüge, um sich vom skizzierten Widerstand deutlich nach oben absetzen zu können. Immerhin könne festgestellt werden, dass die Handelsumsätze zuletzt mehrfach über dem 21-Tagedurchschnitt gelegen hätten. Auf der anderen Seite würden verschiedene Oszillatoren wie der RSI noch immer unterhalb des 50er Levels notieren, andere Indikatoren wie der CCI, seien bestenfalls neutral zu werten. Insofern stehe die Frage im Raum, ob das Bild kurzfristig durch den bereits erwähnten, großen Verfall verzerrt werde. Zudem ende morgen ein markanter Preis- und Zeitzyklus. (20.09.2018/ac/a/m)