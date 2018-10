Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine temporäre Erholung am deutschen Aktienmarkt hatte sich, nicht zuletzt durch eine am Freitag ausgebildete "Hammer-Formation" sowie die erfolgreiche Verteidigung des 61,8%-Retracements auf Wochenbasis beim DAX-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), abgezeichnet, so die Analysten der Helaba.Einmal mehr lohne der Blick auf den Kursindex des DAX auf Wochenbasis. Mit der gestern eingeleiteten Erholung sei der Index von unten an die in der vergangenen Woche durchbrochene, seit dem Jahr 2009 gültige Aufwärtstrendlinie (5.286) herangelaufen. Zudem sei anzumerken, dass exakt auf dem gleichen Niveau eine abwärts gerichtete Gann-Linie zu finden sei. Diese habe bereits in der Vergangenheit einen großen Stellenwert gehabt. Gestern sei deutlich geworden, dass dies aktuell ebenfalls der Fall sei. Der durch beide Linien geformte, sogenannte "Kreuzwiderstand" sei mit dem Tageshoch bis auf wenige Punkte erreicht worden, bevor die Kurse wieder nach unten gedreht hätten.Entsprechend gelte es, die skizzierte Barriere ebenso wie die die untere Begrenzung des 144er Regressions-Kanals (11.349) und eine bei 11.430 Zählern verlaufende Strukturmarke im Auge zu behalten. Beide Letztgenannten hätten gestern auf Schlusskursbasis nicht überwunden werden können. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 11.320, 11.307 und 11.200 Zählern finden, bevor die zuletzt umkämpfte Zone von 11.145/11.140 Punkten wieder in den Fokus rücken würde. (30.10.2018/ac/a/m)