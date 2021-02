Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem bärischen Langdochtreversal des DAX FUTUREs am Allzeithoch setzte eine verdiente Korrektur als Reaktion auf den großen Anstieg der Vorwoche ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ein klarer Hinweis auf eine baldige Abwärtsbewegung bis ca. 13.850 sei gegeben worden. Der DAX sei schon von 14.169 bis 13.962 um mehr als 200 Punkte gefallen.



Eine laufende DAX-Gegenbewegung vom gestrigen Tagestief müsse sich heute früh bei 14.065 beweisen. Scheitere der DAX heute bei 14.065 bzw. zumindest unterhalb von 14.170/14.190, komme eine weitere Korrekturstrecke zur Unterseite in Frage. Unterstützungen würden heute bei 14.025 (auf DAX verrechneter FDAX Kijun/h1 + PP) und 13.962/13.950 (gestriges Tief + auf DAX verrechneter FDAX EMA200/h1), sowie bei 13.850/13.845 und in selteneren Fällen schließlich auch noch bei 13.740 (KIJUN/Tag) warten. (10.02.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >