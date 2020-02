Ausblick: Die Schwäche und auch bearishe Umkehr der vergangenen Tage könnte sich in der neuen Handelswoche rächen. Eine Ausdehnung der Konsolidierung im Index erscheine wahrscheinlich.



Die Short-Szenarien: Unterhalb der Marke von 13.597 Punkten würden die Abwärtsrisiken im DAX dominieren. Unterstützung biete die Marke von 13.500 Punkten. Werde sie am Montag aufgegeben, dürfte sich die Abwärtsbewegung zusätzlich beschleunigen. Der Fokus richte sich in diesem Fall auf die Unterstützungszone zwischen 13.425 und 13.374 Punkten, innerhalb derer auch der EMA50 im Tageschart verlaufe. Die Bullen müssten alles daransetzen, diesen Kursbereich zu verteidigen, ansonsten dürfte der DAX direkt bis auf 13.300 Punkte nachgeben.



Die Long-Szenarien: Nur eine schnelle Rückeroberung der Marke von 13.600 Punkten bringe die Käufer wieder ins Spiel. Eine Erholung könnte sich in diesem Szenario in Richtung 13.660 Punkte fortsetzen. Diese ehemalige Unterstützung sei nun zum Widerstand umfunktioniert worden. Könne der DAX auch diese Marke überwinden, wäre das Allzeithoch bei 13.795 Punkten erneut erreichbar. Doch erst wenn der Index sich nachhaltig über der seit November 2019 maßgeblichen Eindämmungslinie etabliere, seien Kurse über 14.000 Punkte erreichbar. Und von einer solchen Entwicklung sei der Index derzeit weit entfernt. Die Bullen hätten in den vergangenen Wochen einfach zu viele Chancen vergeben. (24.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) erreichte in der Vorwoche nach schwachem Beginn bis auf wenige Punkte das Allzeithoch bei 13.795 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Knapp unterhalb dieser Marke sei den Käufern im Index aber die Puste ausgegangen. Die mehrfach an dieser Stelle thematisierte deckelnde Trendlinie habe erneut eine Abwärtsbewegung eingeleitet, welche sich am Freitag im Zuge sehr schwacher US-Börsen noch einmal verschärft habe. Der Index sei unter die wichtige Unterstützung bei 13.600 Punkten eingebrochen und habe die Kurslücke bei 13.501 Punkten geschlossen. Anschließend habe sich der DAX wieder etwas erholt.