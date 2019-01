Ausblick: Die Dynamik der Erholung spreche für die Käuferseite und lasse den Rückschluss zu, dass sie sich auch in den kommenden Tagen fortsetze. Kurzfristig könnte allerdings eine leichte Korrektur anstehen.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 10.800 Punkten sei der Anstieg intakt und jederzeit mit einem Ausbruch über 11.920 Punkte und das Zwischenhoch bei 10.988 Punkten zu rechnen. Bei 11.009 und 11.051 Punkten lägen jedoch Widerstände im Markt, an denen es zu einer zweiten Gegenbewegung bis 10.850 Punkte kommen könne. Sollte der Index jedoch auch diese Barrieren überwinden, könnte ein Anstieg bis 11.150 und 11.200 Punkte folgen.



Die Short-Szenarien: Abgaben unter 10.800 Punkte könnten dagegen bereits bei 10.762 Punkten aufgefangen werden und der Wert von dort wieder in Richtung der 10.988 Punkte-Marke ansteigen. Sollte der DAX dagegen unter 10.762 Punkte fallen, wäre mit einer deutlichen Korrektur bis 10.550 Punkte zu rechnen. Darunter wäre ein Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 10.279 Punkten aktiv. (10.01.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Ende Dezember 2018 brach der DAX im Rahmen des übergeordneten Abwärtstrends auch unter die Unterstützung bei 10.550 Punkten ein und fiel bis 10.279 Punkte zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch mit dem Erreichen dieser Marke habe direkt im Anschluss eine steile Erholung eingesetzt, die auch im neuen Jahr andauere. In einem ersten Schritt hätten die Käufer dabei die 10.550 Punkte-Marke überwunden und den Index an den Widerstand bei 10.762 Punkten angetrieben. In der laufenden Woche sei auch diese Marke nachhaltig überschritten und die Kaufwelle über den Widerstand bei 10.850 Punkten ausgedehnt worden. Im gestrigen Handel habe der DAX bereits den Bereich des Zwischenhochs von Mitte Dezember bei 10.988 Punkten erreicht.