Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuell fällt es schwer, die eine- oder andere Bewegung am Aktienmarkt nachzuvollziehen, zumal sich der Eindruck aufdrängt, dass vermeintlich positive Nachrichten überbewertet und negative ignoriert werden, berichten die Analysten der Helaba.Heute Morgen habe bereits CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) Zahlen präsentiert. Demnach habe der Konzern mit den Töchtern Media Markt und Saturn im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 ein Minus des währungs- und portfoliobereinigten Umsatzes von 0,5 Prozent auf rund 6,8 Milliarden Euro verbucht. In den USA gehe die Berichtssaison allmählich zu Ende. Heute stünden dort lediglich die Zahlen von Unternehmen zur Veröffentlichung an, welche kaum Markteinfluss hätten. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde heute mit moderaten Kursabschlägen in den Handel starten.Am 31. Januar habe der DAX ein Impulstief bei 12.973 Zählern markiert, um anschließend, mittels einer dynamischen Aufwärtsbewegung, wieder in den Bereich des Allzeithochs (13.640) vorzudringen. Knapp oberhalb des genannten Hochs verlaufe die auf das Tief bei 11.266 Zählern zurückgehende 45-Grad Gann-Linie (Wochenchart), die Median Line von Andrews‘ Pitchfork (13.712) und eine Strukturprojektion (13.722). An diesen Widerständen sei der DAX zuletzt mehrfach gescheitert. Der Unterschied sei aktuell, dass der seit Anfang Dezember rückläufige, langfristige MACD in der laufenden Woche kein tieferes Tief ausbilden werde. Das im Grunde positive Signal stehe im Widerspruch zu einem noch immer sehr niedrigen ADX. Dieser weise auf Tages- einen Wert von 13,2 und auf Wochenbasis von 11,94 auf. Zudem würden erneut negative Divergenzen drohen. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 13.525, 13.440, 13.415, 13.408 und 13.392 Zählern finden. (07.02.2020/ac/a/m)