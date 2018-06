Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Kampf um das großes Ziel 12.290 tobt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hervorgeht.



Es sei wie eine "Schlacht", die "Fronten" hätten hin und her gewogen. Gestern sei es erst deutlich abwärts bis 12.128, dann wieder aufwärts bis 12.440 gegangen.



Dadurch, dass der DAX den Trendwechsel im unteren Zeitbereich des 5 min Charts bei 12.326+1 nach oben vollzogen habe, sei nach dem gestrigen 1. Anstieg (12.128>12.445) heute zunächst ein 2. Anstieg die gängigste Fortsetzung. Sollte dies tatsächlich so eintreffen, so markiere der DAX ein Tief bei 12.245 und steige dann bis 12.440 und 12.555. Auch 12.615 sei freilich ein nennenswertes Ziel. Unter dem gestrigen Tief (12.128) wäre die "Gap"-Auffüllung des alten April-"Gaps" bei 12.011/11.964 zu unterstellen. Darunter wiederum wäre 11.868 das Ziel. Übergeordnet würden unterhalb von 12.615 alle Signale auf "bärisch", wie Abwärtstrend zeigen. (28.06.2018/ac/a/m)