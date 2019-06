Auf dem aktuellen Niveau hätten die Bullen beim DAX weiterhin die Chance, die Aufwärtsbewegung der letzten Tage mit einem Ausbruch über 12.200 Punkte zu krönen. Von Abgabedruck sei bislang wenig zu spüren.



Die Long-Szenarien: Könne sich der Index auch weiterhin über der 12.000-Punkte-Marke behaupten, wäre in Kürze mit einem Ausbruch über 12.200 Punkte zu rechnen. In diesem Fall könnte es zu einem direkten Angriff auf das Zwischenhoch bei 12.310 Punkten kommen. Oberhalb der Marke wäre dann der Weg an das Jahreshoch bei 12.435 Punkten frei. Ein anschließender Ausbruch über 12.456 Punkte würde sogar für eine Aufwärtsbewegung bis 12.597 Punkte sprechen.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 12.000 Punkten hätten die Bären den Anstieg dagegen erfolgreich unterbrochen. Damit stünde zunächst eine Ausweitung der Korrektur an die Unterstützung bei 11.865 Punkten auf der Agenda. Ausgehend von dieser Marke könnte sich jedoch ein weiterer Ausbruchsversuch über die 12.200-Punkte-Marke anbahnen. Erst darunter wäre ein Abverkauf bis 11.726 und 11.626 Punkte zu erwarten. (17.06.2019/ac/a/m)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Erreichen der Widerstandszone um 12.456 Punkte gönnten sich die Käufer beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ab Anfang Mai eine korrektive Auszeit, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch das Motto "Sell in May" habe tatsächlich nur für diesen einen Monat gegolten. Denn schon Anfang Juni sei mit der Rückeroberung der Unterstützung bei 11.726 Punkten ein weiterer Aufwärtsimpuls gestartet worden, der den DAX bis an die Hürde bei 12.200 Punkten angetrieben habe. Seither sei ein moderater Rücklauf gefolgt, der sich bislang oberhalb der in der vergangenen Woche überschrittenen Abwärtstrendlinie abgespielt habe. Auch am Freitag habe sich diese Gegenbewegung fortgesetzt, ohne jedoch zu einem ernsthaften Bruch der Trendlinie zu führen. Im späten Handel sei zudem auch die 12.104-Punkte-Marke wieder überschritten worden.