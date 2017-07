Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der in der vergangenen Börsenwoche vorherrschende Rückenwind hat den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zunächst wieder zurück über das ehemalige Allzeithoch vom April 2015 bei 12.391 Punkten und dann sogar über die Marke von 12.600 Punkten befördert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Auftakt in die aktuelle Börsenwoche lasse die positive Dynamik der vergangenen Tage jedoch vermissen. Vielmehr habe der DAX gestern verschiedene Tiefpunkte vom Mai und Juni 2017 tangiert. Zudem erweise sich die 38-Tage-Linie (akt. 12.635 Punkte) weiter als eisernes Tor, welches das Anvisieren verschiedener Widerstände auf der Oberseite verhindere. Gelinge der nachhaltige Befreiungsschlag, so würden sich zwei wesentliche Aufgaben zeigen, welche die Bullen erfolgreich absolvieren müssten, bevor die alte Bestmarke vom 20. Juni (12.952 Punkte) auf die Agenda rücke. Hierbei sei das Schließen der Mini-Kurslücke von Ende Juni bei 12.751/53 Punkten sowie die Überwindung des Mai-Hochs (12.842 Punkte) zu nennen. Auf der Unterseite gelte es, die wichtige Haltezone aus der jüngsten Aufwärtskurslücke (12.406 zu 12.389 Punkte) und dem o. g. ehemaligen Allzeithoch zu verteidigen, ansonsten habe der Börsen-Croupier den Bären die besseren Karten in die Hand gelegt. (18.07.2017/ac/a/m)