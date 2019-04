Ausblick: Die Bullen hätten es weiter in der Hand. Sie könnten für eine weitere Überraschung sorgen, denn die Bären seien aktuell deutlich geschwächt. Auf eine bearishe Umkehrkerze sollten die Bullen heute aber verzichten, denn sonst könnte sich das Blatt doch noch wenden.



Die Long-Szenarien: Könne der DAX heute deutlich über der 12.100 Punkte-Marke eröffnen, müsste man wohl mit einem Anstieg bis 12.275 Punkten rechnen. Auf diesem Kursniveau könnten die Bullen ihr Pulver dann verschossen haben.



Die Short-Szenarien: Gehe den Bullen heute bei 12.100 Punkten die Luft aus und es würde sich eine bearishe Tageskerze formen, dann dürfte wohl ein größerer Kursrückgang anstehen. Doch zunächst müsste auch die wichtige Supportzone bei 11.850 Punkten fallen. Erst in diesem Fall wäre ein Rückgang bis ca. 11.600 Punkte möglich. Ein handfestes Verkaufssignal würde bei einem Tagesschlusskurs unter 11.550 Punkte entstehen. (17.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) eröffnete am Vortag über der 12.000 Punkte-Marke und konnte im Anschluss sukzessive zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Wie erwartet, sei an der 12.100 Punkte-Marke ein neues Verlaufshoch ausgebildet worden. Das Minimalziel sei nun erreicht worden. Erfolge nun die Kür der Bullen? Übergeordnet sei der DAX noch in einer Abwärtsbewegung gefangen. Der Startpunkt habe im Januar 2018 bei 13.596 Punkten gelegen. Um diesen Trend zu brechen, wäre ein Anstieg auf Wochenschlusskursbasis über der 12.300 Punkte-Marke nötig. Sollten die Käufer diesen Trend brechen, wäre mit einer Trendbeschleunigung wie im Jahr 2017 zu rechnen.