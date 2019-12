Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beflügelt von der Aussicht auf einen möglichen Deal im Handelsstreit zwischen den USA und China, Präsident Trump hatte einen solchen auf dem für ihr üblichen Weg via Twitter in Aussicht gestellt und einem deutlichen Wahlsieg von Boris Johnson und seinen Tories, kletterte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag auf ein neues 2,5-Jahreshoch, berichten die Analysten der Helaba.Zudem bleibe der Brexit ein Thema an den Märkten. Auch wenn zu erwarten sei, dass eine schnelle Einigung über den Brexit möglich sein werde, sollte es anschließend schwer werden, innerhalb der Übergangsfrist bis Ende 2020 ein Freihandelsabkommen mit der EU abzuschließen. Seitens der EU sei zu hören gewesen, dass mit den Verhandlungen über einen Handelsvertrag erst nach der Ratifizierung und der Umsetzung des Austrittsabkommens begonnen werden solle. Insgesamt sei nicht auszuschließen, dass es wie in der Vergangenheit erneut zu Fristverlängerungen und Hängepartien kommen werde.In Folge der Nachrichten rund um den Handelsstreit und dem Wahlausgang in Großbritannien sei dem DAX am Freitag der zwischenzeitliche Ausbruch aus der zuletzt etablierten Handelsrange gelungen. Deren obere Begrenzung sei bei 13.314 Zählern zu finden. Knapp darüber verlaufe das obere Band des Time Series Forecast-Channels (13.318). Die Tatsache, dass der Index am Freitag auf Schlusskursbasis wieder in den Kanal zurückgefallen sei, zeige, dass die Schwungkraft des Marktes weiter zu wünschen übrig lasse. Diese These werde auch vom lediglich bei 17,94 notierenden ADX untermauert. Nicht zuletzt deshalb werde es mit Blick auf das nahende Ende zweier Preis- und Zeitzyklen in dieser Woche spannend. In der Vergangenheit seien häufig in der Nähe derartiger Strukturmarken richtungweisende Impulsbewegungen ausgelöst worden. Interessant werde es zu sehen sein, ob dies aktuell erneut der Fall sein werde. Die nächsten Widerstände beim DAX würden sich bei 13.369, 13.415, 13.421, 13.461 und 13.525 Punkten finden. (16.12.2019/ac/a/m)