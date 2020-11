Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzt sein 2 Kerzen Signal des Wochencharts um und marschiert Richtung 13.460, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Aktuelles Hoch sei schon 13.294 gewesen! Nachts habe ein Pullback bis 12.871 eingesetzt.



In der Nacht sei die obere Trendkanalbegrenzung (aktuell 12.900 steigend) erreicht worden, die der FDAX in zu großer Kaufneigung überschritten habe. Dieser Zustand sei nur temporär, so dass bald eine Annäherung an den Aufwärtstrend des Kanals erwartet werden könne, am besten bei 12.600 am 11.11. um 17 Uhr. Zu beachten sei auch der alte Sommerabwärtstrend (von 12.447 kommend), er wirke bei 12.910 stützend. Auch 12.857 wirke im DAX stützend, wegen der DAX Wolkenoberkante des DAX Tageskerzencharts. Bullisch: Oberhalb von 13.460/13.600 käme es zu großen Kaufsignalen für das DAX Ziel 14.700 im DAX Tageskerzenchart (161% Ext-Ziel). (10.11.2020/ac/a/m)



