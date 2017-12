Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute morgen bei 13.063 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 7 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern morgen aber 10 Punkte unter dem TS von gestern Abend.

Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.070-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 13.082/84 bzw. die 13.091/93 Punkte die erste Anlaufmarke auf der Oberseite. In diesem Bereich könnte der DAX Probleme haben weiter zu kommen. Sollte der DAX die 13.091/93 Punkte, wie beispielsweise gestern, im Rahmen von dynamischen Aufwärtsimpulsen anzulaufen, so könnte er dann auch direkt an die 13.107/09, die 13.123/25 Punkte und dann an das TH von gestern laufen. Gehe es heute über die 13.138/40 Punkte, wären die nächsten Anlaufmarken bei 13.153/55, 13.164/66 und dann bei 13.183/85 Punkten zu suchen. Würden es die Bullen schaffen, den DAX über die 13.183/85 Punkte zu schieben, so wäre noch Potenzial die 13.204/07, die 13.220/22 und dann die 13.238/40 Punkte zu erreichen.



Könne der DAX sich heute nicht über der 13.070-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 13.048/46, die 13.033/31, bzw. die 13.015/13 Punkte erreichen. Im Bereich der 13.020/10 Punkte habe der DAX gute Chancen auf Erholung. Würden diese aber nicht gelingen, so wäre mit weiteren Rücksetzern zu rechnen, die bis 13.007/05, bis 12.994/92 und dann weiter bis 12.977/75 Punkte gehen könnten. Rutsche der DAX heute unter die 12.977/75 Punkte wären die nächsten Anlaufmarken bei 12.960/58, bei 12.949/47 und dann bei 12.937/35 Punkten zu suchen. Unter der 12.937/35-Punkte-Marke wären die 12.919/17, die 12.909/07 und die 12.888/85 Punkte weitere Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.098 als auch bei 13.108/46/64/84 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.208/19/34 als auch bei 13.244/77 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 13.050/40 als auch bei 13.023/20/13 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.996 als auch bei 12.861/48/03 Punkten zu finden.



Die Expreten würden heute mit einem seitwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.125 (13.155) bis 13.013 (12.960) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (22.12.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern morgen bei 13.056 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Der DAX habe am Morgen zunächst sein TT bei 13.013 Punkten formatiert. Hier habe er sich dann stabilisieren und dann zunächst bis in den Bereich der 13.070/85 Punkte laufen können. Nach einem kleinen Rücksetzer habe der Index sich dann in dynamischen Aufwärtsimpulsen an und über die 13.100 Punkte schieben können. Das TH sei bei 13.139 Punkten formatiert worden. Die Bullen hätten zwar einen Xetra-Schluss über der 13.100-Punkte-Marke formatieren können, nachbörslich sei es dann aber deutlich unter dieses Level gegangen. Der DAX sei bei 13.073 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 13.123/25 Punkte weiter bis an die 13.138/40 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei perfekt getroffen worden. Das Setup habe sehr gut gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 13.030/20 Punkte ebenfalls exakt an das nächste Anlaufziel bei 13.015/13 Punkten gegangen.TH: 13.139 (Vortag 13.256)/ TT: 13.013 (Vortag: 13.023)/ Xetra-Schluss: 13.110 (Vortag: 13.069)/ Range: 127 Punkte (Vortag: 233 Punkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist): Hoch: 13.153/13.140/ Tief: 13.033/13.013Nachdem es am Montag eine deutliche Aufwärtsbewegung seien alle Gewinne wieder abgegeben worden. Aktuell notiere der DAX knapp über dem Level von Freitag. Die Jahresendrally habe sich damit erledigt. Der Index sei auch wieder unter die EMA20 im Daily gefallen, was bärisch zu interpretieren sei. Das Aufwärtspotenzial sei damit durchaus beschränkt. Bei 13.090 als auch bei 13.160/80 sowie bei 13.240 Punkten lägen massive Widerstände. Die Bullen würden es schwer haben, den Index über diese Levels zu bringen. Damit richte sich der Fokus auf die Unterseite. Der DAX hätte jetzt das Potenzial bis in den Bereich der 12.940/60 Punkte zurückzusetzen. Solange er einen Tagesschluss über diesem Level formatiere, solange befinde er sich weiterhin in der neutralen Zone. Rutsche er unter diese Marke und werde dies am Folgetag bestätigt, so wäre mit weiteren, auch ausgeprägten Rücksetzern zu rechnen. Anlaufmarken wären dann die 12.500 Punkte. Übergeordnet befinde sich der DAX damit, wie seit Wochen, in einer neutralen Zone, die erst mit dem Überschreiten, bzw. Unterschreiten der Levels aufgegeben werde. Heute dürfte sich die Seitwärtsbewegung weiter fortsetzen.