Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das Jahr startet ja im wahrsten Sinne des Wortes anspruchsvoll: Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) bereits rund 370 Punkte oberhalb des Jahresendstands und "wir" im HS-Trading aktuell mit einem zwischenzeitlichen Minus, so der Analyst Holger Struck vom "HS-Analyseservice".



Trade 1 gestern im Verlust geschlossen, Trade 2 "hänge" ebenfalls im Minus. Das müsse zum Nachdenken Anlass geben, aber nach +2.424 (!) DAX-Punkten Tradinggewinn alleine im just abgelaufenen Dezember (man meine den Monat, nicht das Jahr) genehmige Holger Struck vom "HS-Analyseservice" diesbezüglich mal etwas "Entspanntheit".



16.285 Punkte im bisherigen Hoch des heutigen Tages und damit genau am Allzeithoch von 16.290 Punkten. Neue Highs seien an dieser Stelle für 2022 ja avisiert gewesen, aber "so"? Nach einem direkten Anstieg des DAX von +1.270 Punkten seit dem 20. Dezember 2021 wirke diese Rally in jeder Hinsicht eher kosmetisch. Volumina teils divergent, Volatilitätsindices auf Sorglosigkeitsniveaus, krass überkaufte Marktlage. The trend is your friend - und dies immer noch die wichtigste Tradingregel - aber etwas Vorsicht könne hier wohl nicht schaden. 2021 jedenfalls hat x-fach gezeigt: Kurse höher als oder gleich 16 K sind ganz anders zu behandeln als eben jene bei (ca.) 15 K/14.800, so der Analyst Holger Struck vom "HS-Analyseservice". (05.01.2022/ac/a/m)



