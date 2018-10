Berlin (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Leitindices in Europa konnten ihre Performances zum Quartalsende nicht verbessern und fielen am Freitag deutlich zurück, so die Experten von LYNX Broker.Der Deutsche Aktienindex habe den Xetra-Handel am Freitag mit einem Minus von 1,52 Prozent bei 12.246,73 Punkten beendet. Das Handelsvolumen habe rund 4,804 Mrd. Euro betragen. Der XDAX habe um 22:15 Uhr mit 12.232,99 Punkten notiert und der FDAX an der EUREX mit 12.219,00 Punkten geschlossen. Der Dow Jones habe den Handel mit 26.458,31 Punkten beendet und der NASDAQ 100 zum Handelsschluss bei 7.627,65 Punkten notiert. Der breit gefasste S&P 500 habe mit 2.913,98 Punkten geschlossen. Der Euro habe nach US-Börsenschluss bei 1,1604 US-Dollar notiert. Eine Feinunze Gold sei am Spotmarkt für 1.190,88 US-Dollar zu haben gewesen und Rohöl der Nordseesorte Brent habe zum US-Handelsschluss im November-Kontrakt 82,72 US-Dollar das Fass gekostet. Der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe am Freitag an der EUREX mit 158,90 Punkten geschlossen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liege aktuell bei 0,47 Prozent. Der Spread zwischen zehnjährigen deutschen Bundesanleihen und zehnjährigen US-Staatsanleihen (3,06 Prozent Rendite) liege derzeit bei 259 Basispunkten.Oktober vor der Tür - werde im berüchtigten Crash-Monat dieses Jahr alles anders? "In der Geschichte der Börse kann dem Börsenmonat Oktober eine Reihe von Crashereignissen zugeordnet werden", so Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. "Im Jahr zehn nach Lehmann muss man nicht erst in den Oktober 1987 oder Oktober 1929 zurückschweifen, um Oktober-Crashereignisse zu suchen. Der S&P 500 fiel im Oktober 2008 rund 188 Punkte, der Oktober 2009 wies ein Minus auf, der Oktober 2012 ebenfalls, Mitte Oktober 2014 crashte der S&P 500 und auch im Oktober 2016 gab es durchweg Abgaben zu registrieren", führe Friczewsky aus. "Im Wahljahr 2018 wird man sich aber wohl keine starken Kursverluste an der Wall Street leisten wollen", nehme Friczewsky an. (01.10.2018/ac/a/m)