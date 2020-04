Auch der Handelsverband habe die Maßnahmen kritisiert. Es gebe aus Sicht des Handels kein Sachargument für eine stufenweise Öffnung der Läden, habe HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth mit Blick auf die Beschränkung der Öffnung auf kleinere Geschäfte gesagt.



Die Politik indes habe am Mittwoch deutlich gemacht, dass sie bei der Verbreitung des Coronavirus kein Risiko eingehen wolle. Merkel habe darauf verwiesen, dass schon vermeintlich kleine Änderungen der sog. Reproduktionszahl erhebliche Folgen haben könnten. Die Kennzahl gebe an, wie viele Menschen eine erkrankte Person im Durchschnitt infiziere.



Hoffnung in der Krise mache Stefan Willich, Direktor des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité in Berlin. "Man muss Covid-19 differenziert sehen", so Willich gegenüber dem "Aktionär". "Die Letalität, also die Anzahl der Krankheitsfälle, die zum Tode führen, dürfte insgesamt etwas über der der Influenza Grippe liegen."



Bei ca. 80% der Infizierten verlaufe die Erkrankung ohne relevante Komplikationen oder sogar asymptomatisch. "Nur Personen mit erhöhtem Risiko - ältere sowie Personen mit gravierenden chronischen Erkrankungen - müssen besonders geschützt werden. Deswegen sollte die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen stimmen. Wir dürfen nicht Massenarbeitslosigkeit oder die spürbare Zunahme von Todesfällen durch andere Krankheiten riskieren, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen." Willichs Prognose: "Wir bekommen die Pandemie bald in den Griff."



(Mit Material von dpa-AFX) (16.04.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutschland habe einen "zerbrechlichen Zwischenerfolg" im Kampf gegen die Pandemie erreicht, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch im Zuge der Ankündigung erster Lockerungen bei Corona-Maßnahmen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Börse scheine zufrieden, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere im Plus. Der Optimismus sei laut einem Experten absolut berechtigt.Corona halte die Welt weiter in Atem. In Deutschland hätten sich die Ansteckungszahlen - regional unterschiedlich - insgesamt auf einem hohen Niveau eingependelt, so das RKI. Man müsse schauen, wie sich die jetzt beschlossenen Schritte auswirken würden, habe Merkel nun erklärt. Das sei in etwa 14 Tagen, drei Wochen zu sehen.