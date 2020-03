Um fast 23 Prozent habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der Spitze von seinem Vorwochentief erholt - mit einer zeitweisen Rückkehr über die Marke von 10.000 Punkten. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sei in diesen Sphären "die Luft erst einmal raus" angesichts weiter hoch bleibender Nervosität. "Notenbanken und Politik haben geliefert. Jetzt müssen die Börsen zeigen, dass sie auch ohne neue Hilfspakete stabil bleiben können", so der Experte.



In New York sei der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Vorabend zwar mit einem noch etwas deutlicheren Aufschlag aus dem Handel gegangen als der DAX, er habe aber im Verlauf deutlich höher notiert.



Die erwartete politische Einigung auf ein gigantisches Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise habe die Optimisten unter den Anlegern über weite Strecken gestützt. Allerdings seien die kräftigen Tagesgewinne vor Handelsschluss abgebröckelt, nachdem US-Senator Bernie Sanders über den Kurznachrichtendienst Twitter gedroht habe, das Hilfspaket zu stoppen, falls nicht weitere Regelungen - etwa zugunsten von Arbeitern - mit aufgenommen würden. Der Dow Jones, der zuvor noch um bis zu sechs Prozent auf über 22.000 Punkte gestiegen sei, sei daraufhin mit einem deutlich geringeren Plus von 2,4 Prozent auf 21.200,55 Punkte aus dem Tag gegangen.



Für eine breite Entwarnung sei es angesichts der anhaltenden Corona-Krise zu früh. (26.03.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt startet nach einer zweitägigen Erholung schwach in den Handel starten, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Dienstag sei der Leitindex prozentual zweistellig nach oben geschossen und habe dem am Mittwoch ein 1,8-prozentiges Plus folgen lassen. Wie gehe es weiter?