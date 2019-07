Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Freitag erholt, so die Analysten der Helaba. VDAX (14,64 vs. 14,64) auf erhöhtem Niveau stagniert habe. Dies lege die Vermutung nahe, dass sich Investoren aktuell wohl eher bedeckt halten würden.Die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation der Iran-Krise sei in den letzten Tagen nochmals größer geworden. Nachdem der Iran erneut einen britischen Öltanker festgesetzt habe. In Reaktion darauf habe Außenminister Maaß gesagt, "es geht darum, Krieg zu verhindern", die Situation am Golf sei "noch ernster und gefährlicher geworden, als sie es ohnehin schon war". Die britische Regierung erwäge einem Medienbericht zufolge Sanktionen gegen den Iran. Die USA hätten angekündigt, erstmals seit 2003 wieder Soldaten nach Saudi-Arabien zu entsenden. In dieser Woche nehme die Berichtssaison weiter Fahrt auf.Bereits am Donnerstag sei der DAX in Teilen auf Schlusskursbasis unter die wichtige Supportzone von 12.328/12.266/12.200 Zählern abgerutscht. Gleichzeitig sei auf tertiärer Zeitebene ein Short-Signal ausgelöst worden. Am Freitag sei das Tageshoch des DAX bei 12.340 Punkten und damit knapp oberhalb des genannten Bereichs markiert worden, bevor postwendend die untere Begrenzung ins Visier genommen worden sei. Dieser Verlauf zeige, dass das Aufwärts-Momentum begrenzt sei und die Risiken aktuell höher zu gewichten seien. Insbesondere nachdem die 55-Tagelinie (12.200) im Verlauf wiederholt unterschritten worden sei. Der genannte Durchschnitt sei für die Beurteilung des Mittelfristtrends von Bedeutung. Dieser drohe weiterhin negativ zu werden. Komme es dazu, müsste mit einer sich beschleunigenden Abwärtsbewegung gerechnet werden. Das erste Kursziel in Form einer Strukturmarke finde sich dann bei 12.061 Zählern. (22.07.2019/ac/a/m)