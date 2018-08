Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Interesse an risikoreichen Assets hat zuletzt nachgelassen, berichten die Analysten der Helaba.Auf der Käuferliste hätten RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) (+1,5%), adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) (+1,5%) und Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) (+1,3%) gestanden. Das datenseitige Interesse gelte heute den Auftragseingängen in den USA. Diese würden zwar Enttäuschungspotenzial bergen, ohne den schwankungsanfälligen Transportsektor dürfte es aber zu einem erneuten Bestellplus gekommen sein. Daher seien Konjunktursorgen unangebracht und die US-Notenbank werde ihren Normalisierungsprozess wohl fortsetzen. FED-Chef Powell habe heute Gelegenheit, darauf hinzuweisen und sich somit von der Kritik von US-Präsident Trump unbeeindruckt zu zeigen.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe in den letzten Handelstagen per saldo zugelegt und mit Kursen oberhalb von 3.391 Punkten in die unlängst unterschrittene Dreiecksformation zurückkehren können. Dies sei positive zu werten, ebenso wie der kurzzeitige Anstieg über das 38,2%-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung von Ende Juli bis Mitte August bei 3.420 Punkten. Entwarnung könne dennoch nicht gegeben werden, denn es gebe weitere Widerstände, die nur schwer zu überwinden sein dürften. Zu nennen seien das Hoch vom 14. August bei 3.435 Zählern sowie die 21-, 55-, 100- und 200-Tagedurchschnitte, die alle im Bereich von 3.447 bis 3.488 zu finden seien. Zudem gelte es zu berücksichtigen, dass das Abwärtsszenario im Wochenchart intakt sei. Zwar gebe es auf Tagesbasis Stabilisierungstendenzen, der MACD stehe aber weiterhin im Verkauf und dem Kursmomentum sei es bislang nicht gelungen, in positives Terrain zurückzukehren. (24.08.2018/ac/a/m)