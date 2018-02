Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch am vergangenen Freitag setzte sich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut mit der Marke von 12.500 Punkten auseinander, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Verharren an diesem Level gebe den Analysten die Gelegenheit, den Wochenchart der deutschen Standardwerte mal wieder auf den Prüfstand zu stellen. In den letzten beiden Wochen habe hier eine Stabilisierung stattgefunden, was Anleger an den jüngsten beiden "inside weeks" festmachen könnten. Das heiße, die Schwankungsbreite der letzten beiden Wochen sei innerhalb des Pendants der Vorwoche verblieben. Unter dem Strich würden Investoren derzeit nach Orientierung suchen. Durch die strategische Brille betrachtet, würde auf der Unterseite ein Bruch des Aufwärtstrends seit Anfang 2016 (akt. bei 12.115 Punkten) bzw. ein Abgleiten unter das zyklische Tief bei 12.003 Punkten das Pendel wieder zugunsten der Bären ausschlagen lassen.



Nach Norden spreche ein Sprung über die Marke von 12.500 Punkten zwar für eine Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses, aber erst eine Rückeroberung der 12.800er-Marke bringe unter langfristigen Gesichtspunkten eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes. Hier falle die 38-Wochen-Linie (akt. bei 12.741 Punkten) mit der Nackenzone des eingezeichneten Doppeltopps sowie dem Abwärtsgap von Anfang Februar (12.753 zu 12.782 Punkte) zusammen. (26.02.2018/ac/a/m)