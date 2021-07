Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld der Anhörung von FED-Chef Powell fehlten dem deutschen Leitindex gestern die Impulse, so die Analysten der Helaba.



Im Anschluss hätten die vorab veröffentlichten Powell-Äußerungen für Erleichterung gesorgt. Der DAX (ISIN: DE0008469008 WKN: 846900) sei kaum verändert bei 15.789 Zählern aus dem Handel gegangen. Die Vorgaben vonseiten der Wall Street und aus Asien seien gemischt, sodass der Handelsauftakt in ruhigen Bahnen verlaufen dürfte.



EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Über die fehlende Schwungkraft auf der Oberseite hätten die Analysten der Helaba bereits mehrfach geschrieben und dies scheine sich erneut zu bestätigen. In der Regel seien neue Hochs als prozyklisches Signal zu verstehen, das neuerliche Rekordlevel (15.810) habe aber keinerlei Anschlussdynamik mit sich gebracht. Idealtypisch sei die Situation nicht, auch wenn die Oszillatoren wieder oberhalb der Signallinien lägen. Unterstützung lokalisiere man bei 15.625 in Form der 21-Tage-Linie und um 15.500. Hier sei unter anderem die 200-Tage-Linie zu finden. (15.07.2021/ac/a/m)

