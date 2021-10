Ausblick: Der DAX befinde sich aktuell in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und dabei den wichtigen 10er EMA bei 15.219 Punkten nach oben durchbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index sei bei 15.249 Punkten deutlich über dem 10er EMA aus dem Handel gegangen und habe damit ein kurzfristiges Stärkesignal generiert. Vorbörslich zeige sich der DAX am heutigen Donnerstagmorgen auch erneut höher im Bereich von 15.300 Punkten. Solange sich der DAX nun über dem 10er EMA halten könne, sei mit weiter steigenden Kursen zur oberen Trendkanalbegrenzung zu rechnen. Der Abwärtstrend sei aber übergeordnet weiterhin intakt, solange der fallende Trendkanal nicht nach oben durchbrochen werde. Dabei sei auch die Lage im Monatschart zu beachten, wo der DAX am oberen Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt sei und vor einem langfristigen Rücklauf stehen könnte.