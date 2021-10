Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die zweite DAX-Rallystufe von 15.012 ist weit gekommen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Rally habe das 100% measuring Ziel bei 15.467 erreicht, habe das Kursziel einer inversen SKS bei 15.720 aktiviert und sei am Freitag per Tagesschluss in die grüne Tageskerzenchartwolke oberhalb von 15.539 eingedrungen.



Der DAX habe oberseitige Kursziele bei 15.720 (Ziel inverser SKS) und 15.755 (161% measuring für zweiten Rallyzyklus von 15.012). Nach dem Kursfeuerwerk der letzten Tage beginne der DAX nach dem kleinen Verfall von Freitag (neuer Derivatezyklus) heute mit einem verhaltenen Start. Der DAX sei kurzfristig objektiv überkauft. Die Stellung zum ausgereizten Aufwärtstrendkanal beweise es. Neue 5 Tage Hochs könnte somit heute bei 15.600 abgewiesen werden, so dass sich bis zur Wochenmitte erstmal eine Konsolidierung Richtung 15.400/15.375 zeige. (18.10.2021/ac/a/m)



