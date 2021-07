Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es lag Freitagabend, nach Test des nötigen Ziels 15.309, ein klares 2 Kerzen Kaufsignal im DAX-Tageskerzenchart vor, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das 1. Ziel daraus sei bei DAX 15.800 bereits am Montag erreicht worden. Der DAX sei gestern bis zu zwei der vier Pullbackziele bei 15.746 und 15.710 gefallen und dann wieder bis 15.800 gestiegen, wo es abermals nicht weitergegangen sei. Gestern habe der DAX ein weiteres Mal quasi unverändert geendet, den 3. Tag in Folge.



Heute sei noch ein Pullbacktag. Das Pensum könne ähnlich wie gestern sein. Der DAX falle heute demnach, mit der Bedingung "unter 15.803 handelnd", ein weiteres Mal bis 15.715/15.710, einer Kreuzunterstützung aus Abwärtstrend und stützender Horizontale. Ein interessantes Pullackziel sei auch DAX 15.640/15.630, eine Kreuzunterstützung aus Vorgängerflaggentief und EMA200/h1 sowie Pivot Support S3. Umfangreichere Pullbacks würden das DAX-Level ca. 15.500, eine altbekannte Jahr 2021 Horizontalen und am 61,8% Retracement der Aufwärtstrecke seit Donnerstag erreichen. (15.07.2021/ac/a/m)



