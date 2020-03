Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die letzten Tage waren hart und gestern war eine der schwärzesten Tage in der Geschichte des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das DAX Ziel 1 bei 10.280 sei heute Nacht erreicht worden. Es sei ein typischer "FULL CRASH RESET" an das markante Vorgängertief, an den Ausgangspunkt des Anstiegs von Dezember 2018 gewesen.



Heute gehe es um Hoffnung und eine gemeinsame Anstrengung. Die BNP Paribas habe keine Kosten und Mühen gescheut und im Vorfeld den DAX in alle Einzelteile zerlegt. Herausgekommen seien zwei untere DAX Ziele, DAX 10.280 und DAX 8.700. Das DAX Ziel 1 bei 10.280 sei heute Nacht erreicht worden. Wenn wir nun alle anpacken, Privatanleger, Vermögensberater und Großinvestoren, dann kann es gelingen, dass die 10.280 im DAX in etwa das vorläufige Tief werden und der DAX somit der Theorie gerecht wird, nämlich von markanten Vorgängertiefs Reaktionen nach oben zu zeigen, so die BNP Paribas. (10.03.2020/ac/a/m)



