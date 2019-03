Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - -500 DAX Punkte seit Dienstag (11.823). Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist an der entscheidenden Marke 11.850 vorerst gescheitert, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Unter 11.400 hätten sich zudem erste handfeste Verkaufssignale im Tageskerzenchart ergeben.



Der DAX beginne heute schwach. Das 1. Ziel sei 11.268 (100% Projektion). Reiche 11.268 nicht aus, so wären 11.135 (inv SKS buy trigger) und 11.050/11.000 (161% Projektion sowie runder Tausender) zu nennen, später auch 10.870 (61,8% Retracement der Bärenmarktrally von Dezember). Widerstände würden sich bei 11.365 sowie 11.390/11.415 in den Weg stellen. Erst über 11.625/11.650 werde es wieder bullisch. (25.03.2019/ac/a/m)

