Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den deutlichen Kursverlusten am Donnerstag, gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag eine Erholung, so die Analysten der Helaba.Der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) habe hingegen von 20,01 auf 18,44 nachgegeben. Der Handelsstreit werde weiterhin im Fokus stehen. Überraschenderweise sei die letzte Verhandlungsrunde zwischen den USA und China ergebnislos zu Ende gegangen. Im Zuge dessen habe US-Präsident Trump die Volksrepublik mit möglichen, neuen Strafzöllen unter Druck gesetzt. China sollte möglichst bald einem Handelsabkommen zustimmen, da sich andernfalls die Konditionen verschlechtern würden, habe er gesagt. Wann es mit neuen Gesprächen weiter gehen werde, sei nicht bekannt. Insofern würden den Märkten die mit dem Handelsstreit einhergehenden Unsicherheiten erhalten bleiben. Zumal eine weitere Eskalation nicht auszuschließen sei.Die charttechnische Konstellation des DAX werde an dieser Stelle regelmäßig beleuchtet. Von Zeit zu Zeit würden auch andere Indices analysiert, sofern sich dort besondere Konstellationen ergeben würden. Dies sei aktuell beim amerikanischen S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auf Wochenbasis der Fall. In der Vorwoche sei möglicherweise der Hochpunkt einer steilen Aufwärtsbewegung markiert worden. Für diese These spreche die Ausbildung eines sogenannten "Hanging Man", auf welchen eine Abwärtskerze gefolgt sei. Insofern liege eine Bestätigung der "Wendekerze" vor. Zudem sei eine harmonische Bewegung komplettiert und im Nachgang eine markante Strukturmarke unterschritten worden. Der langfristige MACD habe erstmals seit dem Oktober 2018 einen Richtungswechsel vollzogen. Damals, die Konstellationen würden sehr viele Parallelen aufweisen, sei ein Rücksetzer mit einem Umfang von rund 590 Punkten gefolgt. Dieser habe exakt auf dem Niveau des 200-Wochendurchschnitts geendet. (13.05.2019/ac/a/m)