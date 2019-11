Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ausbruch aus der Schiebezone des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag und das im Anschluss markierte, neue Jahreshoch könnte sich als "false break" herauskristallisieren, so die Analysten der Helaba.



Für eine diesbezügliche Bewertung sei es jedoch noch zu früh. Zumal die untere Range-Begrenzung bei 13.108 Zählern auf Schlusskursbasis habe verteidigt werden können. Allerdings mahne die zunehmende Risikoaversion, der V-DAX sei gestern phasenweise von 14,28 am Vortag auf über 15 geklettert, zur Vorsicht. Gleiches sei auch auf verschiedene technische Indikatoren zutreffend. Insofern bleibe zu hoffen, dass die kommenden Handelstage für mehr Klarheit sorgen würden. Einmal mehr habe gestern der Handelsstreit zwischen den USA und China im Blick gestanden. US-Präsident Trump habe mit der Aussage, dass er die Importzölle auf chinesische Produkte weiter erhöhen wolle falls keine Einigung erzielt werde, neues Öl ins Feuer gegossen. Auch der vom amerikanischen Senat beschlossene Gesetzesentwurf zur Unterstützung der Hongkonger Demokratiebewegung habe das Sentiment belastet. Empört habe der chinesische Außenamtssprecher Geng Shuang die Beschlüsse kritisiert und diese als "unverhohlene Einmischung in innere Angelegenheiten" bezeichnet. Der DAX werde heute schwächer in den Handel starten. Die Vorgaben von den asiatischen Börsen würden negativ ausfallen. Die Sorgen im Hinblick auf eine mögliche Verzögerung des vorläufigen Handelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und China hätten wieder zugenommen.



Wie eingangs bereits erwähnt stehe aktuell die Frage im Raum, ob sich der laufende Aufwärtsimpuls nach dem gestern neuerlich markierten Jahreshoch noch weiter ausdehnen werde. In der Regel würden derartige "Mehrjahreshochs" (über 54 Wochen) als prozyklisches Signal angesehen. Die bekannte "Darvas Methode" habe sich diese "Regel" bereits zunutze gemacht. Deutlich verlässlicher werde diese Strategie jedoch erst, wenn der Ausbruch durch mindestens zwei über dem Trigger liegenden Schlusskursen bestätigt werde. Erst wenn dies der Fall sei, steige die Chance, dass die mit Hilfe von Strukturprojektionen ermittelten Kursziele einem Test unterzogen würden. Diese würden sich bei 13.318, 13.412, 13.495 und 13.563 Zählern finden. Fibonacci-Marken würden sich zudem bei 13.427 und 13.571 Punkten definieren lassen. Auf der Unterseite sei gestern einmal mehr die von der Supportmarke bei 13.108 Zählern ausgehende Wirkung deutlich geworden. Heute könnte diese erneut unterschritten werden, komme es dazu, würden die 21-Tagelinie (13.089) sowie die untere Begrenzung des Time Series Channels bei 13.025 als nächste Unterstützungen relevant. Weitere, beachtenswerte Marken würden sich bei 13.002, 12.972 und 12.958 Punkten finden. (21.11.2019/ac/a/m)



