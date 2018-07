Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street blieb am Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen, weitere Debatten im Asylstreit sollen hierzulande erst wieder am Donnerstag geführt werden, insofern hatten die Marktteilnehmer ausreichend Zeit, sich mit dem Handelsstreit zwischen den USA, der EU und China zu befassen, so die Analysten der Helaba.CharttechnikAuf die "high wave candle" vom Dienstag sei gestern beim DAX ein "spinning top" gefolgt. Beide Kerzen würden die herrschende Unsicherheit über die weitere Bewegungsrichtung verdeutlichen. Hinzu komme, dass es zuletzt mehrfach nicht gelungen sei, die Widerstandszone von 12.380/12.436 Zählern zu durchbrechen. Zweifel, dass dies heute gelingen könnte, seien durchaus angebracht. Denn Indikatoren wie der CCI oder der CMO würden das fehlende Momentum verdeutlichen, während nahezu alle gleitenden Durchschnitte Richtung Süden zeigen würden. Insofern gelte es einmal mehr über die Regel, "in Abwärtstrends bei Erholungen verkaufen" nachzudenken, zumal auch die strukturelle Konstellation bei den DAX-Werten alles andere als rosig ausschaue. (05.07.2018/ac/a/m)