Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zuletzt sind ein paar Tage vergangen, an welchen der Handelsstreit gefühlt nicht das Thema Nummer eins war, so die Analysten der Helaba.CharttechnikAm Freitag sei der DAX sowohl an der 55-Tageslinie (12.715) als auch an einer wichtigen Strukturmarke (12.661) gescheitert. Zudem sei der 200-Tage-EMA (12.596) auf Schlusskursbasis unterschritten worden. Das Tagestief sei bei 12.469 Zählern und damit nur knapp oberhalb der 21-Tageslinie ausgebildet worden. Bemerkenswert sei zudem, dass der Rücksetzer von deutlich ansteigenden Handelsumsätzen begleitet worden sei. Insofern überrasche es nicht, dass auch die Vola einen Sprung nach oben vollzogen habe. Insgesamt habe sich technische Bild des DAX eingetrübt. Die von den Analysten an dieser Stelle ins Spiel gebrachte "Bullenfalle" scheine zuzuschnappen. Beachtenswerte Supports würden sich nun bei 12.498, 12.458 und 12.427 Punkten finden. (23.07.2018/ac/a/m)