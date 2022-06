Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die Zykluszeit für den zweiten DAX-Anstieg im grünen Preis/Zeit-Feld (Tageskerzenchart) endete gestern, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe es in der vorgegebenen Zeit von 17 Handelstagen nicht geschafft, das Mindestziel 14.925 zu erreichen. Das könne Marktteilnehmer, die auf steigende Kurse ausgerichtet seien, bald in Bedrängnis bringen.



Der Handel beginne zunächst freundlich, so dass der DAX bis 14.432(PP) und bis 14.500 steigen dürfte. Die Ausgangslage im Tageskerzenchart für heute spreche bereits für zumindest zeitweise unter das gestrige Tief fallende DAX-Notierungen, also einen tieferen Handel als 14.359. Der frühe Anstieg dürfte also nicht weit kommen (Monatserster wirke aktuell eher kursentwicklungshemmend). Ganz abzuschreiben sei der DAX indes nicht, denn oberhalb von 14.226/14.217 müsse man noch die Chance einräumen, dass neue Käufer mit guten Chancen auftreten würden, um später in der Woche, zum Beispiel ab Donnerstag und einem DAX-Startpunkt bei 14.230 den Index zu höheren Kursen als Montag (14.589) zu ziehen. (01.06.2022/ac/a/m)



