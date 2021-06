Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, allerdings befinde sich der DAX aktuell in einer Abwärtskorrektur und gebe auch vorbörslich weiter nach.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei am Vortag bei 15.710 Punkten aus dem Handel gegangen. Es habe sich die dritte schwarze Tageskerze in der Folge gebildet. Vorbörslich notiere der DAX am frühen Donnerstag im Bereich von 15.660 Punkten tiefer. Breche der Index nun unter den 10er EMA bei 15.645 Punkten nachhaltig durch, würde ein Schwächesignal generiert werden und wie bereits zuvor ein weiterer Rücklauf bis zum 50er EMA wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er EMA halten und damit weiter Stärke demonstrieren. In der Folge wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Allzeithoch bei 15.802 Punkten zu rechnen. Darüber wäre ein weiterer Anstieg bis zur runden Marke von 16.000 Punkten zu erwarten. (17.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend und verläuft dabei in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem Verlaufshoch bei 15.501 Punkten an der oberen Trendkanalbegrenzung habe der DAX eine Abwärtskorrektur eingeleitet und sei in der Folge bis zum 50er EMA zurückgekommen. Der 50er EMA sei dabei dreimal getestet und bestätigt worden. Dieser Boden mit dem Verlaufstief bei 14.816 Punkten habe als Sprungbrett für einen erneuten Anstieg genutzt werden können. Der DAX habe in der Folge wieder hochgezogen und am 20. Mai den 10er EMA bei 15.275 Punkten zurückerobert und damit ein Stärkesignal generiert. Im weiteren Verlauf habe der Index bis zum Allzeithoch bei 15.802 Punkten ansteigen können, wobei Abwärtskorrekturen am 10er EMA ausgelaufen seien. Halte der 10er EMA auch weiterhin?